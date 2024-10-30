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Как выглядит сейчас Волчанск — жуткие кадры

30 октября 2024 11:30
Карина Приходько - Редактор
Бои в Волчанске — как выглядит город сейчас
Вид Волчанская сейчас. Фото: скриншот с видео
Карина Приходько - Редактор

Сейчас Волчанск Харьковской области превратился в сплошные руины, там не осталось ни одного уцелевшего дома. Кроме того, за город и дальше идут непрерывные бои.

Об этом сообщила Госпогранслужба в среду, 30 октября, и показала, как выглядит город сейчас.

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В ведомстве рассказали, что облик города показали пограничники Краматорского отряда. Бойцы говорят, что от Волчанска остались только руины.

Отметим, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что до наступления оккупантов в городе жили около 3000 человек. Однако по состоянию на начало сентября известно о 20 людях, которые остаются в Волчанске. Все они живут ближе к отъезду из города и не имеют детей.

Напомним, в сентябре спецназначители ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода. Им удалось ликвидировать все находившиеся на его территории вражеские силы и зачистить периметр.

Кроме того, украинским бойцам во время освобождения завода в Волчанске удавалось взять российских военных в плен.

Также в ГУР объяснили, какое значение для бойцов ВСУ имеет увольнение агрегатного завода в Волчанске.

Вовчанск россияне обстрелы война в Украине пограничники

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