Україна
Яким буде останній тиждень літа — прогноз погоди для Харківщини

Яким буде останній тиждень літа — прогноз погоди для Харківщини

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 19:16
Прогноз погоди на 25-27 серпня на Харківщині
Жінка під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Харківщина зустріне останній тиждень серпня дощами та похолоданням. Вночі стовпчик термометра опуститься до +8°C.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Читайте також:

Прогноз погоди на Харківщині

прогноз погоди
Прогноз погоди на Харківщині. Фото: скриншот

25 серпня. У регіоні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі — дощ. Вдень без істотних опадів.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20м/с. Температура повітря вночі опуститься до +8...+13°C, а вдень — +18...+23°C.

У Харкові температура повітря вночі +10...+12°C, вдень — +20...+22°C.

26 серпня. Очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується на рівні +9...+14°C, вдень — +20...+25°C.

27 серпня. Прогнозується мінлива хмарність, проте без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі — +10...+15°C, вдень — +21...+26°C.

Нагадаємо, загалом 25 серпня в Україні переважатиме суха погода, проте, у деяких областях можливі дощі.

Сьогодні, 24 серпня, в Карпатах випав перший сніг

погода літо похолодання Харківська область прогноз погоди опади
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
