Прогноз погоды на 25-27 августа на Харьковщине

Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Харьковщина встретит последнюю неделю августа дождями и похолоданием. Ночью столбик термометра опустится до +8°C.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на Харьковщине

Прогноз погоды на Харьковщине. Фото: скриншот

25 августа. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью — дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20м/с. Температура воздуха ночью опустится до +8...+13°C, а днем — +18...+23°C.

В Харькове температура воздуха ночью +10...+12°C, днем — +20...+22°C.

26 августа. Ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на уровне +9...+14°C, днем — +20...+25°C.

27 августа. Прогнозируется переменная облачность, однако без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью — +10...+15°C, днем — +21...+26°C.

Напомним, в целом 25 августа в Украине будет преобладать сухая погода, однако, в некоторых областях возможны дожди.

Сегодня, 24 августа, в Карпатах выпал первый снег.