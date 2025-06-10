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Головна Харків Ідеал для ненависників спеки — прогноз погоди у Харкові

Ідеал для ненависників спеки — прогноз погоди у Харкові

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Дата публікації: 10 червня 2025 14:26
Погода в Харкові та області 11 червня — детальний прогноз
Погода у Харкові. Фото: УНІАН

У середу, 11 червня, у Харкові та по області очікується хмарна погода впродовж усього дня. Небо затягне хмарами ще з самого ранку, і вони не розсіються до вечора. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляють синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Харкові 11 червня

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+16°C, а вдень повітря прогріється до +25°C. Найвища температура спостерігатиметься після обіду, близько 15:00. Тоді стовпчики термометрів досягнуть +25°C, а ввечері знизяться до +20°C.

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Температурна карта України 11 червня. Фото: скриншот

Вітер упродовж доби буде слабким, переважно північного напрямку з переходом на західний у денні години, швидкістю 5–10 м/с.

Прогноз погоди в Харківській області 11 червня

По області також прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер, як і в місті, буде північний з переходом на західний, швидкість — до 10 м/с. Вночі температура в межах області становитиме від +10°C до +15°C, удень потепліє до +26°C.

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Температура повітря по області 11 червня. Фото: Укргідрометцентр

Погода загалом буде комфортною, без дощів. Проте, буде хмарність, яка протримається майже весь день. 

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко пояснила, якою буде погода впродовж тижня та коли може повернутися спека.

Також нещодавно в Києві буревій повалив кілька дерев, порвав дроти та пошкодив автомобілі. 

погода Харківська область синоптик Харків прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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