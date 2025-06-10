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Главная Харьков Идеал для ненавистников жары — прогноз погоды в Харькове

Идеал для ненавистников жары — прогноз погоды в Харькове

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Дата публикации 10 июня 2025 14:26
Погода в Харькове и области 11 июня — подробный прогноз
Погода в Харькове. Фото: УНИАН

В среду, 11 июня, в Харькове и по области ожидается облачная погода в течение всего дня. Небо затянет облаками еще с самого утра, и они не рассеются до вечера. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщают синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харькове 11 июня

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+16°C, а днем воздух прогреется до +25°C. Самая высокая температура будет наблюдаться после обеда, около 15:00. Тогда столбики термометров достигнут +25°C, а вечером снизятся до +20°C.

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Температурная карта Украины 11 июня. Фото: скриншот

Ветер в течение суток будет слабым, преимущественно северного направления с переходом на западный в дневные часы, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Харьковской области 11 июня

По области также прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ветер, как и в городе, будет северный с переходом на западный, скорость — до 10 м/с. Ночью температура в пределах области составит от +10°C до +15°C, днем потеплеет до +26°C.

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Температура воздуха по области 11 июня. Фото: Укргидрометцентр

Погода в целом будет комфортной, без дождей. Однако будет облачность, которая продержится почти весь день.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко объяснила, какой будет погода в течение недели и когда может вернуться жара.

Также недавно в Киеве ураган повалил несколько деревьев, порвал провода и повредил автомобили.

погода Харьковская область синоптик Харьков прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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