Погода у Харкові 9 березня — детальний прогноз від синоптиків

Ідеальний час для прогулянок — прогноз погоди у Харкові на завтра
Синоптики прогнозують теплу суху погоду у Харкові та по області в неділю, 9 березня. Опадів не передбачається, проте вранці можливий невеликий туман.
Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Харківській області 9 березня
У Харківській області 9 березня очікується переважно ясна погода з незначною хмарністю. Протягом усього дня в регіоні утримуватиметься суха погода, опадів не очікується. У нічні та ранкові години можливе утворення слабкого туману, що може частково знизити видимість на дорогах.
Вітер протягом доби залишатиметься помірним, південно-східного напрямку, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.
Вночі по області очікується від -2 °C до +3 °C. Вдень повітря прогріється до +12...+17 °C по регіону.
Прогноз погоди в Харкові 9 березня
У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...+2 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14...+16 °C. Вітер віятиме у південно-східному напрямку зі швидкістю до 8 м/с.
Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують теплу суху погоду, температура повітря прогріється в деяких регіонах до +20 °C.
Попри це, синоптики застерігають від снігопадів, які можуть знову накрити міста України з середини березня.
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