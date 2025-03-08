Погода у Харкові 9 березня — детальний прогноз від синоптиків

Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзєв

Синоптики прогнозують теплу суху погоду у Харкові та по області в неділю, 9 березня. Опадів не передбачається, проте вранці можливий невеликий туман.

Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харківській області 9 березня

Карта температур в Україні 9 березня. Фото: Метеопост

У Харківській області 9 березня очікується переважно ясна погода з незначною хмарністю. Протягом усього дня в регіоні утримуватиметься суха погода, опадів не очікується. У нічні та ранкові години можливе утворення слабкого туману, що може частково знизити видимість на дорогах.

Вітер протягом доби залишатиметься помірним, південно-східного напрямку, зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду.

Вночі по області очікується від -2 °C до +3 °C. Вдень повітря прогріється до +12...+17 °C по регіону.

Прогноз погоди в Харкові 9 березня

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...+2 °C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14...+16 °C. Вітер віятиме у південно-східному напрямку зі швидкістю до 8 м/с.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують теплу суху погоду, температура повітря прогріється в деяких регіонах до +20 °C.

Попри це, синоптики застерігають від снігопадів, які можуть знову накрити міста України з середини березня.