Погода в Харькове 9 марта — подробный прогноз от синоптиков

Солнечная погода. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Синоптики прогнозируют теплую сухую погоду в Харькове и по области в воскресенье, 9 марта. Осадков не предвидится, однако, утром возможен небольшой туман.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харьковской области 9 марта

Карта температур в Украине 9 марта. Фото: Метеопост

В Харьковской области 9 марта ожидается преимущественно ясная погода с незначительной облачностью. В течение всего дня в регионе будет удерживаться сухая погода, осадков не ожидается. В ночные и утренние часы возможно образование слабого тумана, что может частично снизить видимость на дорогах.

Ветер в течение суток будет оставаться умеренным, юго-восточного направления, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью по области ожидается от -2 °C до +3 °C. Днем воздух прогреется до +12...+17 °C по региону.

Прогноз погоды в Харькове 9 марта

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 0...+2 °C, а днем столбики термометров поднимутся до +14...+16 °C. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью до 8 м/с.

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют теплую сухую погоду, температура воздуха прогреется в некоторых регионах до +20 °C.

Несмотря на это, синоптики предостерегают от снегопадов, которые могут снова накрыть города Украины с середины марта.