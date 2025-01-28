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Ідеально для прогулянок — прогноз погоди в Харкові на завтра

28 січня 2025 19:25
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові на 29 січня — прогноз погоди на завтра
Друзі сидять на лавці у парку в сонячну погоду. Фото: Інформатор
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові та області завтра, 29 січня, буде сонячна та тепла погода. На відміну від західних областей, цей регіон поки що не накриють дощі.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 29 січня

У Харкові в середу, 29 січня, прогнозують сонячну погоду без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.  Температура повітря вночі буде +1...+3 °C, вдень +7...+9 °C.

Погода у Харкові 29 січня
Погода у Харкові в середу, 29 січня. Фото: скриншот

Погода у Харківській області 29 січня

У Харківській області завтра буде хмарно, але з проясненнями. Опадів в цей день не очікується. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде -1...+4 °C, вдень +6...+11 °C.

Погода у Харкові 29 січня
Прогноз погоди в Харкові та області на 29 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру завтра, 29 січня, частину України накриють дощі. Йдеться про області на західній частині країни.

Такий же прогноз на середу дала синоптик Наталка Діденко. Вона додала, що разом із дощами триматиметься тепла температура повітря.

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