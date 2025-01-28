Погода у Харкові на 29 січня — прогноз погоди на завтра

Ідеально для прогулянок — прогноз погоди в Харкові на завтра
У Харкові та області завтра, 29 січня, буде сонячна та тепла погода. На відміну від західних областей, цей регіон поки що не накриють дощі.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Харкові 29 січня
У Харкові в середу, 29 січня, прогнозують сонячну погоду без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде +1...+3 °C, вдень +7...+9 °C.
Погода у Харківській області 29 січня
У Харківській області завтра буде хмарно, але з проясненнями. Опадів в цей день не очікується. Вночі та вранці місцями можливий туман.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде -1...+4 °C, вдень +6...+11 °C.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру завтра, 29 січня, частину України накриють дощі. Йдеться про області на західній частині країни.
Такий же прогноз на середу дала синоптик Наталка Діденко. Вона додала, що разом із дощами триматиметься тепла температура повітря.
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