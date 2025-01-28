Погода в Харькове на 29 января — прогноз погоды на завтра

Идеально для прогулок — прогноз погоды в Харькове на завтра
В Харькове и области завтра, 29 января, будет солнечная и теплая погода. В отличие от западных областей, этот регион пока не накроют дожди.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове 29 января
В Харькове в среду, 29 января, прогнозируют солнечную погоду без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +1...+3 °C, днем +7...+9 °C.
Погода в Харьковской области 29 января
В Харьковской области завтра будет облачно, но с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет -1...+4 °C, днем +6...+11 °C.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра завтра, 29 января, часть Украины накроют дожди. Речь идет об областях на западной части страны.
Такой же прогноз на среду дала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что вместе с дождями будет держаться теплая температура воздуха.
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