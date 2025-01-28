Погода в Харькове на 29 января — прогноз погоды на завтра

Друзья сидят на скамейке в парке в солнечную погоду. Фото: Информатор

В Харькове и области завтра, 29 января, будет солнечная и теплая погода. В отличие от западных областей, этот регион пока не накроют дожди.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 29 января

В Харькове в среду, 29 января, прогнозируют солнечную погоду без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +1...+3 °C, днем +7...+9 °C.

Погода в Харькове в среду, 29 января. Фото: скриншот

Погода в Харьковской области 29 января

В Харьковской области завтра будет облачно, но с прояснениями. Осадков в этот день не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет -1...+4 °C, днем +6...+11 °C.

Прогноз погоды в Харькове и области на 29 января. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра завтра, 29 января, часть Украины накроют дожди. Речь идет об областях на западной части страны.

Такой же прогноз на среду дала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что вместе с дождями будет держаться теплая температура воздуха.