Погода у Харкові 2 листопада — прогноз від синоптиків

Осіння погода. Фото: УНІАН

У Харкові та по області прогнозують у суботу, 2 листопада, хмарну погоду з проясненнями. Можливі невеликі опади, проте, синоптики попереджають про ризики виникнення пожеж.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди у Харкові 2 листопада

Погодинний прогноз погоди у Харкові 2 листопада. Фото: скриншот

Синоптики прогнозують, що у суботу, 2 листопада, у Харкові буде хмарна погода. Подекуди можливі локальні невеликі опади. Вночі температура повітря становитиме +5...+10 °C, а вдень потеплішає до +8...+13 °C. Вітер буде з перемінним напрямком з південно-західного на західний зі швидкістю 5-8 м/с.

Погода у Харкові 2 листопада. Фото: скриншот.

Прогноз погоди у Харківській області

У Харківській області обіцяють хмарну погоду з невеликими короткочасними опадами Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5...+8 °C, а вдень потеплішає до +13°C.

Синоптики попередили про ризики виникнення пожеж 2-3 листопада.

Повідомлення про пожежну небезпеку. Фото: скриншот

"Погодні умови 2 листопада сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — заявили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, стало відомо, чи готуватися сьогодні метеозалежним до магнітних бур, адже на Сонці сталися кілька спалахів.

Тим часом синоптики розповіли, як зміниться в Україні погода на вихідних, адже насувається активний циклон.