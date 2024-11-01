Погода в Харькове 2 ноября — прогноз от синоптиков

Повышенный риск — синоптики описали погоду в Харькове на завтра
В Харькове и области прогнозируют в субботу, 2 ноября, облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки, однако синоптики предупреждают о рисках возникновения пожаров.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз погоды в Харькове 2 ноября
Синоптики прогнозируют, что в субботу, 2 ноября, в Харькове облачная погода. Кое-где возможны локальные небольшие осадки. Ночью температура воздуха будет +5...+10 °C, а днем потеплеет до +8...+13 °C. Ветер будет с переменным направлением с юго-западного на западный со скоростью 5-8 м/с.
Прогноз погоды в Харьковской области
В Харьковской области обещают облачную погоду с небольшими кратковременными осадками Температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+8 °C, а днем потеплеет до +13°C.
Синоптики предупредили о рисках пожаров 2-3 ноября.
"Погодные условия 2 ноября будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — заявили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Напомним, стало известно, готовиться ли сегодня метеозависимым к магнитным бурям, ведь на Солнце произошло несколько вспышек.
Тем временем синоптики рассказали, как изменится в Украине погода в выходные, ведь надвигается активный циклон.
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