Погода в Харькове 2 ноября — прогноз от синоптиков

Осенняя погода. Фото: УНИАН

В Харькове и области прогнозируют в субботу, 2 ноября, облачную погоду с прояснениями. Возможны небольшие осадки, однако синоптики предупреждают о рисках возникновения пожаров.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды в Харькове 2 ноября

Погодный прогноз погоды в Харькове 2 ноября. Фото: скриншот

Синоптики прогнозируют, что в субботу, 2 ноября, в Харькове облачная погода. Кое-где возможны локальные небольшие осадки. Ночью температура воздуха будет +5...+10 °C, а днем потеплеет до +8...+13 °C. Ветер будет с переменным направлением с юго-западного на западный со скоростью 5-8 м/с.

Погода в Харькове 2 ноября. Фото: скриншот.

Прогноз погоды в Харьковской области

В Харьковской области обещают облачную погоду с небольшими кратковременными осадками Температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+8 °C, а днем потеплеет до +13°C.

Синоптики предупредили о рисках пожаров 2-3 ноября.

Уведомление о пожарной опасности. Фото: скриншот

"Погодные условия 2 ноября будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", — заявили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Напомним, стало известно, готовиться ли сегодня метеозависимым к магнитным бурям, ведь на Солнце произошло несколько вспышек.

Тем временем синоптики рассказали, как изменится в Украине погода в выходные, ведь надвигается активный циклон.