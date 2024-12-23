Прогноз погоди у Харкові 24 грудня

Пішоходи переходять дорогу у туман. Ілюстративне фото: Reuters

Погода у Харкові та області завтра, 24 грудня, буде теплою та туманною. Істотних опадів не прогнозується.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харкові та області 24 грудня

За прогнозами синоптиків, у Харкові та області в вівторок очікується хмарна погода. Уночі можливі невеликі опади, вдень сухо. По області та в місті синоптики попереджають про густий туман із видимістю 200–500 метрів.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 °C до +5 °C, вдень становитиме +2…+7 °C. У Харкові стовпчики термометрів вночі покажуть +1…+3 °C, вдень +3…+5 °C.

Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Через туман на дорогах оголошено жовтий рівень небезпеки. Водіям і пішоходам слід бути уважними та обережними.

Прогноз погоди у Харкові на 24 грудня. Фото: Meteoprog

А у Львові та області погода 24 грудня буде сніжною та хмарною. У Святий вечір напередодні Різдва очікується мороз.

Також ми писали, що в Україні протягом наступного тижня, 24-29 грудня, очікується хмарна та холодна погода. В багатьох областях пройдуть дощі із мокрим снігом.