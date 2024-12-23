Прогноз погоды в Харькове 24 декабря

Пешеходы переходят дорогу в туман. Иллюстративное фото: Reuters

Погода в Харькове и области завтра, 24 декабря, будет теплой и туманной. Существенных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове и области 24 декабря

По прогнозам синоптиков, в Харькове и области ожидается облачная погода. Ночью возможны небольшие осадки, днем сухо. Синоптики также предупреждают о густом тумане с видимостью 200–500 метров.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до +5 °C, днем +2…+7 °C. В Харькове столбики термометров ночью покажут +1…+3 °C, днем +3…+5 °C.

Ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с. Из-за тумана на дорогах объявлен желтый уровень опасности. Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными.

Прогноз погоды в Харькове на 24 декабря. Фото: Meteoprog

А во Львове и области погода 24 декабря будет снежной и облачной. В преддверии Рождества ожидается мороз.

Также мы писали, что в Украине на следующей неделе, 24-29 декабря, ожидается облачная и холодная погода. Во многих областях пройдет дождь с мокрым снегом.