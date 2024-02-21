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Ігнат розповів, де проходять навчання випускники Харківського університету Повітряних сил

21 лютого 2024 18:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ігнат розповів, де проходять навчання випускники Харківського університету Повітряних сил
Курсанти Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба під час занять. Фото: Повітряне командування "Захід"
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, де наразі проходять навчання курсанти-випускники Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Він заявив, що курсанти, які торік завершили навчання, вже почали проходити льотно-навчальну практичну підготовку у Великій Британії. 

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Харківські пілоти-курсанти вже навчаються у Великій Британії

За його словами, випускники харківського військового вишу в Туманному Альбіоні узялися до освоєння літаків F-16 протягом довгострокової дворічної програми підготовки під наглядом інструкторів Королівських ВПС.

"Навчаються там і льотчики, і штурмани, й авіаінженери. У вересні вони виїхали, тож рахуйте – п'ять місяців там вчаться. Вони вивчають авіаційну термінологію англійською мовою. Українською мовою ніхто книжки та документацію перекладати не буде. Далі вони проходитимуть підготовку на легкомоторних літаках, а потім буде вирішене їхнє подальше перебазування на аеродроми чи в навчальні центри, де є F-16", — повідомив Ігнат.

Він додав, що курсанти зможуть надалі проходити підготовку і в країнах НАТО, аби готуватись до роботи на передових західних системах ППО типу німецьких IRIS-T, американських Patriot та NASAMS, а також на інших системах.

Ігнат зауважив, що харківський виш готує не лише льотчиків, а й інших фахівців: радіотехніків, зенітників, логістів та зв'язківців, а також авіамеханіків та льотні бригади, в які входить і безпілотна авіація. Він запросив абітурієнтів вступати до вишу.

"Всі охочі можуть вступати. Скоро буде виставлена програма й умови вступу до вишу. Хто хоче стати професійним захисником неба — льотчиком, ППОшником — ласкаво просимо в наш університет", — закликав Ігнат.

Нагадаємо, раніше спікер ПС ЗСУ назвав головне завдання українських оборонців неба, заявивши, що ВПС України мають не дозволити російській тактичній авіації не тільки перехопити домінування в повітрі, а й не підпускати ворожі літаки до українських міст. 

Також Ігнат заявив, що перший ескадрон F-16 прибуде до України влітку, оскільки зараз йде підготовка льотної інфраструктури до зберігання таких літаків, та забезпечення цільності машин під час ймовірних обстрілів. 

Харків
військові навчання
навчання
Україна
Велика Британія
Юрій Ігнат
військова підготовка

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