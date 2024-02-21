Ігнат розповів, де проходять навчання випускники Харківського університету Повітряних сил

Курсанти Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба під час занять. Фото: Повітряне командування "Захід"

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, де наразі проходять навчання курсанти-випускники Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Він заявив, що курсанти, які торік завершили навчання, вже почали проходити льотно-навчальну практичну підготовку у Великій Британії.

Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Харківські пілоти-курсанти вже навчаються у Великій Британії

За його словами, випускники харківського військового вишу в Туманному Альбіоні узялися до освоєння літаків F-16 протягом довгострокової дворічної програми підготовки під наглядом інструкторів Королівських ВПС.

"Навчаються там і льотчики, і штурмани, й авіаінженери. У вересні вони виїхали, тож рахуйте – п'ять місяців там вчаться. Вони вивчають авіаційну термінологію англійською мовою. Українською мовою ніхто книжки та документацію перекладати не буде. Далі вони проходитимуть підготовку на легкомоторних літаках, а потім буде вирішене їхнє подальше перебазування на аеродроми чи в навчальні центри, де є F-16", — повідомив Ігнат.

Він додав, що курсанти зможуть надалі проходити підготовку і в країнах НАТО, аби готуватись до роботи на передових західних системах ППО типу німецьких IRIS-T, американських Patriot та NASAMS, а також на інших системах.

Ігнат зауважив, що харківський виш готує не лише льотчиків, а й інших фахівців: радіотехніків, зенітників, логістів та зв'язківців, а також авіамеханіків та льотні бригади, в які входить і безпілотна авіація. Він запросив абітурієнтів вступати до вишу.

"Всі охочі можуть вступати. Скоро буде виставлена програма й умови вступу до вишу. Хто хоче стати професійним захисником неба — льотчиком, ППОшником — ласкаво просимо в наш університет", — закликав Ігнат.

Нагадаємо, раніше спікер ПС ЗСУ назвав головне завдання українських оборонців неба, заявивши, що ВПС України мають не дозволити російській тактичній авіації не тільки перехопити домінування в повітрі, а й не підпускати ворожі літаки до українських міст.

Також Ігнат заявив, що перший ескадрон F-16 прибуде до України влітку, оскільки зараз йде підготовка льотної інфраструктури до зберігання таких літаків, та забезпечення цільності машин під час ймовірних обстрілів.