Игнат рассказал, где проходят обучение выпускники Харьковского университета Воздушных сил

Курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба на занятиях. Фото: Воздушное командование "Запад"

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, где проходят обучение курсанты-выпускники Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Он заявил, что курсанты, завершившие в прошлом году обучение, уже начали проходить летно-учебную практическую подготовку в Великобритании.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

Харьковские пилоты-курсанты уже учатся в Великобритании

По его словам, выпускники харьковского военного вуза в Туманном Альбионе приступили к освоению самолетов F-16 в течение долгосрочной двухлетней программы подготовки под наблюдением инструкторов Королевских ВВС.

"Обучаются там и летчики, и штурманы, и авиаинженеры. В сентябре они уехали, поэтому считайте – пять месяцев там учатся. Они изучают авиационную терминологию на английском языке. На украинском языке никто книги и документацию переводить не будет. Далее они будут проходить подготовку на легкомоторных самолетах, а затем будет решена их дальнейшая перебазировка либо на аэродромы, либо в учебные центры, где находится F-16", — сообщил Игнат.

Он добавил, что курсанты смогут в дальнейшем проходить подготовку и в странах НАТО, чтобы готовиться к работе на передовых западных системах ПВО, вроде немецких IRIS-T, американских Patriot и NASAMS, а также других системах.

Игнат отметил, что харьковский ВУЗ готовит не только летчиков, но и других специалистов: радиотехников, зенитчиков, логистов и связистов, а также авиамехаников и летные бригады, в которые входит и беспилотная авиация. Он пригласил абитуриентов поступать в ВУЗ.

"Все желающие могут поступать. Скоро будет выставлена программа и условия поступления в ВУЗ. Кто хочет стать профессиональным защитником неба — летчиком, ПВОшником — добро пожаловать в наш университет", — призвал Игнат.

Напомним, ранее спикер ПС ВСУ назвал главную задачу украинских защитников неба, заявив, что ВВС Украины должны не допустить российской тактической авиации не только перехватить господство в воздухе, но и не подпускать вражеские самолеты к украинским городам.

Также Игнат заявил, что первый эскадрон F-16 прибудет в Украину летом, поскольку сейчас идет подготовка летной инфраструктуры к хранению таких самолетов и обеспечение цельности машин во время вероятных обстрелов.