Терехов вшанував жертв Голокосту. Фото: Telegram Ігоря Терехова

У вівторок, 27 січня, у Харкові вшанували пам’ять жертв Голокосту. Міський голова Ігор Терехов разом із представниками єврейської спільноти відвідали Дробицький Яр — місце масових розстрілів під час Другої світової війни.

Про це Терехов повідомив у Telegram.

Терехов віддав шану загиблим у Дробицькому Ярі

У своєму зверненні Терехов підкреслив, що шрами Голокосту залишилися не лише в Європі, від Аушвіца до Треблінки, а й в Україні — від Бабиного Яру у Києві до Богданівки на Миколаївщині, від Янівського табору у Львові до Дробицького Яру в Харкові.

"Голокост став межею, за якою людство побачило справжню ціну ненависті й байдужості", — зазначив Терехов.

Вшанування памʼяті Голокосту. Фото: Ігор Терехов

За його словами, відсутність поваги до людини, підкріплена страхом та ідеологією, може призвести до системного знищення.

Міський голова закликав усіх пам’ятати цю трагедію та брати на себе відповідальність за слова, дії та протидію несправедливості.

"Тільки така відповідальність формує внутрішню силу суспільства, яке не сприймає зло як норму і не дозволяє темряві брати гору", — наголосив він.

Терехов додав, що темрява ніколи не всесильна: вона відступає там, де люди підтримують одне одного і обирають правду та цінності.

"Світла пам’ять жертвам катів минулого століття! Честь і слава тим, хто просто зараз захищає наше право бути українцями і жити у вільній країні! Під мирним небом. На своїй землі", — підсумував він.

