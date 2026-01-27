Терехов отдал дань уважения погибшим в Дробицком Яру

Терехов почтил память жертв Холокоста. Фото: Telegram Игоря Терехова

Во вторник, 27 января, в Харькове почтили память жертв Холокоста. Городской голова Игорь Терехов вместе с представителями еврейской общины посетили Дробицкий Яр — место массовых расстрелов во время Второй мировой войны.

Об этом Терехов сообщил в Telegram.

В своем обращении Терехов подчеркнул, что шрамы Холокоста остались не только в Европе, от Аушвица до Треблинки, но и в Украине — от Бабьего Яра в Киеве до Богдановки на Николаевщине, от Яновского лагеря во Львове до Дробицкого Яра в Харькове.

"Холокост стал чертой, за которой человечество увидело истинную цену ненависти и равнодушия", — отметил Терехов.

Чествование памяти Холокоста. Фото: Игорь Терехов

По его словам, отсутствие уважения к человеку, подкрепленное страхом и идеологией, может привести к системному уничтожению.

Городской голова призвал всех помнить эту трагедию и брать на себя ответственность за слова, действия и противодействие несправедливости.

"Только такая ответственность формирует внутреннюю силу общества, которое не воспринимает зло как норму и не позволяет тьме брать верх", — подчеркнул он.

Терехов добавил, что тьма никогда не всесильна: она отступает там, где люди поддерживают друг друга и выбирают правду и ценности.

"Светлая память жертвам палачей прошлого века! Честь и слава тем, кто прямо сейчас защищает наше право быть украинцами и жить в свободной стране! Под мирным небом. На своей земле", — подытожил он.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский почтил память жертв Холокоста.

Кроме того, глава Офиса Президента Кирилл Буданов напомнил о событиях 1945 года, когда воины 1-го Украинского фронта освободили узников Аушвица.