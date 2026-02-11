Окупанту ФСБ оголосили підозру — катував цивільних у Вовчанську

Співробітник ФСБ Росії (у формі по центру). Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Співробітник Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) отримав підозру. Він переслідував та катував цивільних у захопленій прокуратурі Вовчанська Харківської області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Підозра співробітнику ФСБ Росії

У прокуратурі розповіли, що йдеться про працівника 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ РФ, відомого за позивним "Марс-1". Так, під час окупації Вовчанська він переслідував проукраїнських громадян та займався придушенням руху опру.

Співробтник ФСБ Росії. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Раніше правоохоронці задокументували, що росіянин тривалий час незаконно утримував близько 68 осіб. Він їх систематично катував, застосовував електрчний струм, а також спилював зуби напилком з метою фізичного та психологічного тиску. За цими фактами вже триває судовий розгляд.

Однак нині слідство встановило, що у травні 2022 року російські військові увірвалися до будинку 51-річного мешканця Вовчанська, провели обшук і силоміць доставили його до будівлі захопленої окупантами місцевої прокуратури, де чоловіка допитував "Марс-1".

"Він змушував потерпілого зателефонувати сину — військовослужбовцю ЗСУ — та переконати його відмовитися від служби. Після відмови підозрюваний застосував фізичне насильство: він вдарив чоловіка головою об стіл, після чого його незаконно утримували у підвальному приміщенні. Згодом потерпілого примусово доставили до місця проживання його сина, де окупанти провели обшук, після чого чоловіка відпустили. Внаслідок пережитого він зазнав психотравмуючих наслідків", — йдеться у повідомленні.

В результаті російському спецслужбісту заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

"На початку повномасштабного вторгнення рф підозрюваного направили до окупованого м. Вовчанськ, де за вказівкою керівництва він мав придушувати рух опору та проводити "профілактику" щодо проукраїнськи налаштованих громадян. Це була свідома політика ворога та знущання над нашими людьми. Усі факти ми ретельно встановлюємо, і злочини проти мирних жителів не залишаться без відповіді", — розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

Нагадаємо, раніше окупанти розстріляли полонених українських бійців під Покровськом. Злочин кваліфікують як грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права.

А в січні українські військові взяли в полон окупанта, що розстріляв українських полонених. Це трапилося у жовтні минулого року на Курщині.