Главная Харьков Пытал гражданских в Волчанске — сотрудник ФСБ получил подозрение

Пытал гражданских в Волчанске — сотрудник ФСБ получил подозрение

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 17:48
Оккупанту ФСБ объявили подозрение — пытал гражданских в Волчанске
Сотрудник ФСБ России (в форме по центру). Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Сотрудник Федеральной службы безопасности России (ФСБ) получил подозрение. Он преследовал и пытал гражданских в захваченной прокуратуре Волчанска Харьковской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Читайте также:

Подозрение сотруднику ФСБ России

В прокуратуре рассказали, что речь идет о работнике 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ, известного по позывному "Марс-1". Так, во время оккупации Волчанска он преследовал проукраинских граждан и занимался подавлением движения сопротивления.

Сотрудник ФСБ России. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Ранее правоохранители задокументировали, что россиянин длительное время незаконно удерживал около 68 человек. Он их систематически пытал, применял электрический ток, а также спиливал зубы напильником с целью физического и психологического давления. По этим фактам уже идет судебное разбирательство.

Однако сейчас следствие установило, что в мае 2022 года российские военные ворвались в дом 51-летнего жителя Волчанска, провели обыск и силой доставили его в здание захваченной оккупантами местной прокуратуры, где мужчину допрашивал "Марс-1".

"Он заставлял потерпевшего позвонить сыну — военнослужащему ВСУ — и убедить его отказаться от службы. После отказа подозреваемый применил физическое насилие: он ударил мужчину головой о стол, после чего его незаконно удерживали в подвальном помещении. Впоследствии потерпевшего принудительно доставили к месту жительства его сына, где оккупанты провели обыск, после чего мужчину отпустили. В результате пережитого он получил психотравмирующие последствия", — говорится в сообщении.

В результате российскому спецслужбисту заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"В начале полномасштабного вторжения РФ подозреваемого направили в оккупированный г. Волчанск, где по указанию руководства он должен был подавлять движение сопротивления и проводить "профилактику" в отношении проукраински настроенных граждан. Это была сознательная политика врага и издевательство над нашими людьми. Все факты мы тщательно устанавливаем, и преступления против мирных жителей не останутся без ответа", — рассказал начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

Напомним, ранее оккупанты расстреляли пленных украинских бойцов под Покровском. Преступление квалифицируют как грубое нарушение норм международного гуманитарного права.

А в январе украинские военные взяли в плен оккупанта, расстрелявшего украинских пленных. Это случилось в октябре прошлого года на Курщине.

Харьковская область военные преступления Россия Вовчанск пытки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
