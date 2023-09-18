Катував українців струмом у Балаклії: СБУ повідомила про підозру бойовику ГРУ

Катівня в Балаклії на Харківщині. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Служба безпеки України повідомила про підозру бойовику російського Головного управління генштабу, який під час окупації Балаклії катував українців струмом. Також він намагався змусити мешканців Балаклії співпрацювати з агресором та докладати про місце розташування ЗСУ.

Про це повідомили в СБУ.

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Що відомо про російського бойовика

Правоохоронці з'ясували, що зловмисник — це Султан Паштов, 34-річний російський бойовик батальйону "Чібіс" 16-ї окремої бригади головного управління генштабу ЗС РФ.

Відомо, що навесні 2022 року він разом з російськими військами перебували в окупованій Балаклії та облаштував катівню, до якої звозили десятки викрадених мешканців міста.

"Паштов брав безпосередню участь у каральних рейдах рашистів і подальшому катуванні потерпілих. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, у тому числі на тривалий час ув’язнювали в антисанітарних умовах без їжі та води", — йдеться у повідомленні.

Також окупанти застосовували до викрадених людей електричний струм. Таким способом Паштов зі своїми спільниками намагався залякати місцевих жителів та зламати їхній спротив російським окупантам.

Яке покарання чекає на окупанта

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Паштову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення воєнного злочинця до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано незалежно від часу та місця його перебування", — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали у Дніпрі російського шпигуна. Одягнувшись в українську військову форму, диверсант спостерігав за переміщеннями Збройних сил України.