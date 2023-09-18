Пытал украинцев током в Балаклее: СБУ сообщила о подозрении боевику ГРУ

Застенка в Балаклее в Харьковской области. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении боевику российского Главного управления генштаба, который во время оккупации Балаклеи пытал украинцев током. Также он пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором и докладывать о местонахождении ВСУ.

Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о российском боевике

Правоохранители выяснили, что злоумышленник — это Султан Паштов, 34-летний российский боевик батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления генштаба ВС РФ.

Известно, что весной 2022 года он вместе с российскими войсками находился в оккупированной Балаклее и обустроил застенку, в которую свозили десятки похищенных жителей города.

"Паштов принимал непосредственное участие в карательных рейдах рашистов и последующей пытке потерпевших. В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе на длительное время арестовывали в антисанитарных условиях без пищи и воды", — говорится в сообщении.

Также оккупанты применяли к похищенным людям электрический ток. Таким образом, Паштов со своими сообщниками пытался запугать местных жителей и сломить их сопротивление российским оккупантам.

Какое наказание ждет оккупанта

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Паштову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

"Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению военного преступника к ответственности. Злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места его пребывания", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепре российского шпиона. Облачившись в украинскую военную форму, диверсант наблюдал за перемещениями Вооруженных сил Украины.