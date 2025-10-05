Відео
Головна Харків Харків атакують ворожі дрони — вже є перші постраждалі

Харків атакують ворожі дрони — вже є перші постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 23:55
У Харкові вже троє постраждалих внаслідок атаки РФ
Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Місто Харків знаходиться під атакою дронів російських окупантів. Під удар потрапив Шевеченківський район міста.

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Що відомо про постраждалих

Харків атакують ворожі дрони — вже є перші постраждалі - фото 1
Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: Скриншот

За інформацією чиновника, наразі рятувальники та медики повідомили про трьох містян, які постраждали в наслідок атаки російських дронів. 

Новина доповнюється...

Харків Ігор Терехов дрони війна в Україні атака постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
