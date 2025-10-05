У Харкові вже троє постраждалих внаслідок атаки РФ

Харків атакують ворожі дрони — вже є перші постраждалі
Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 23:55
Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України
Місто Харків знаходиться під атакою дронів російських окупантів. Під удар потрапив Шевеченківський район міста.
Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.
Реклама
Читайте також:
Що відомо про постраждалих
За інформацією чиновника, наразі рятувальники та медики повідомили про трьох містян, які постраждали в наслідок атаки російських дронів.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама