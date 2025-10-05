У Харкові вже троє постраждалих внаслідок атаки РФ

Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Місто Харків знаходиться під атакою дронів російських окупантів. Під удар потрапив Шевеченківський район міста.

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про постраждалих

Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: Скриншот

За інформацією чиновника, наразі рятувальники та медики повідомили про трьох містян, які постраждали в наслідок атаки російських дронів.

Новина доповнюється...