В Харькове уже трое пострадавших в результате атаки РФ

Харьков атакуют вражеские дроны — уже есть первые пострадавшие
Дата публикации 5 октября 2025 23:55
Город Харьков находится под атакой дронов российских оккупантов. Под удар попал Шевеченковский район города.
Об этом информирует мэр Харькова Игорь Терехов.
Что известно о пострадавших
По информации чиновника, сейчас спасатели и медики сообщили о трех горожанах, которые пострадали в результате атаки российских дронов.
Новость дополняется...
