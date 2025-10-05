Видео
Главная Харьков Харьков атакуют вражеские дроны — уже есть первые пострадавшие

Харьков атакуют вражеские дроны — уже есть первые пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 23:55
В Харькове уже трое пострадавших в результате атаки РФ
Срочная новость

Город Харьков находится под атакой дронов российских оккупантов. Под удар попал Шевеченковский район города.

Об этом информирует мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно о пострадавших

Харьков атакуют вражеские дроны — уже есть первые пострадавшие - фото 1
Сообщение Игоря Терехова. Фото: Скриншот

По информации чиновника, сейчас спасатели и медики сообщили о трех горожанах, которые пострадали в результате атаки российских дронов.

Новость дополняется...

