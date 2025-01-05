Обстріл Харкова 5 січня — місто атакував безпілотник "Молнія", є влучання

Ліквідація наслідків обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У неділю, 5 січня, росіяни запустили на Харків безпілотник типу "Молнія". Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Деталі атаки

За словами Синєгубова, "приліт" БпЛА було зафіксовано пообіді на перетині двох районів міста

"Близько 14:45 на перетині Салтівського та Київського районів Харкова зафіксували приліт БпЛА типу "Молнія", — йдеться у повідомленні.

Згодом очільник області додав, що внаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок.

"Профільні служби працюють на місці", — наголосив Синєгубов.

Повідомлення Синєгубова у Telegram

Мер Харкова Ігор Терехов також підтвердив влучання безпілотника по цивільній інфраструктурі.

"Пошкоджено дах приватного будинку, паркан та авто. Про постраждалих на дану хвилину інформації не надходило", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Терехова у Telegram

Нагадаємо, у Київській області 5 січня також було чутно вибухи. Росія запускала на регіон дрони-камікадзе.

Також ми писали, що у грудні 2024 року українські військові за допомогою дронів уразили понад 54 тисячі цілей противника.