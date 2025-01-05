Обстрел Харькова 5 января — город атаковал беспилотник "Молния", есть попадание

Харьков атаковал беспилотник типа "Молния" — есть разрушения
В воскресенье, 5 января, россияне запустили на Харьков беспилотник типа "Молния". Есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
Детали атаки
По словам Синегубова, "прилет" БпЛА был зафиксировали после обеда на пересечении двух районов города
"Около 14:45 на пересечении Салтовского и Киевского районов Харькова зафиксировали прилет БпЛА типа "Молния", — говорится в сообщении.
Впоследствии глава области добавил, что в результате атаки был поврежден частный дом.
"Профильные службы работают на месте", — подчеркнул Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил попадание беспилотника по гражданской инфраструктуре.
"Повреждена крыша частного дома, забор и авто. О пострадавших на данную минуту информации не поступало", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области 5 января также были слышны взрывы. Россия запускала на регион дроны-камикадзе.
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