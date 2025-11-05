Відео
Харків без електроенергії — графіки відключень на завтра

Харків без електроенергії — графіки відключень на завтра

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 23:40
Оновлено: 00:13
Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 6 листопада 2025 року — графіки від ДТЕК
Чоловік на темній вулиці. Фото ілюстративне: Олександр Магула/Ґвара Медіа

У четвер, 6 листопада, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження в обсязі однієї черги застосовуватимуть від 08:00 до 22:00. 

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 6 листопада 

Діятимуть відключення за 12 чергами: 

  • черги 1.1 та 1.2: світла не буде від 13:00 до 16:00;
  • черги 2.1 та 2.2: без відключень;
  • черги 3.1 та 3.2: світла не буде від 16:00 до 19:00;
  • черги 4.1 та 4.2: світла не буде від 08:00 до 10:00;
  • черги 5.1 та 5.2: світла не буде від 19:00 до 22:00;
  • черги 6.1 та 6.2: світла не буде від 10:00 до 13:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть від 08:00 до 22:00.

Нагадаємо, 6 листопада погодинні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Також ми повідомляли, які погодинні графіки застосують 6 листопада у Львові та на Львівщині. Обмеження торкнуться лише двох черг.

Харків електроенергія електропостачання відключення світла світло
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
