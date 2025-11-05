Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 6 листопада 2025 року — графіки від ДТЕК

Чоловік на темній вулиці. Фото ілюстративне: Олександр Магула/Ґвара Медіа

У четвер, 6 листопада, у Харкові та на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження в обсязі однієї черги застосовуватимуть від 08:00 до 22:00.

Про це повідомили в "Харківобленерго".

Як відключатимуть світло в Харкові та на Харківщині 6 листопада

Діятимуть відключення за 12 чергами:

черги 1.1 та 1.2: світла не буде від 13:00 до 16:00;

черги 2.1 та 2.2: без відключень;

черги 3.1 та 3.2: світла не буде від 16:00 до 19:00;

черги 4.1 та 4.2: світла не буде від 08:00 до 10:00;

черги 5.1 та 5.2: світла не буде від 19:00 до 22:00;

черги 6.1 та 6.2: світла не буде від 10:00 до 13:00.

Дізнатися свою підчергу можна за посиланням.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності теж діятимуть від 08:00 до 22:00.

Нагадаємо, 6 листопада погодинні відключення діятимуть в усіх регіонах України. Світло відключатимуть як побутовим споживачам, так і на об'єктах промисловості.

Також ми повідомляли, які погодинні графіки застосують 6 листопада у Львові та на Львівщині. Обмеження торкнуться лише двох черг.