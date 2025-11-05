Видео
Україна
Видео

Харьков без электроэнергии — графики отключений на завтра

Харьков без электроэнергии — графики отключений на завтра

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 23:40
обновлено: 00:13
Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 6 ноября 2025 года — графики от ДТЭК
Мужчина на темной улице. Фото иллюстративное: Александр Магула/Ґвара Медіа

В четверг, 6 ноября, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения в объеме одной очереди будут применять с 08:00 до 22:00.

Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".

Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 6 ноября

Будут действовать отключения по 12 очередям:

  • очереди 1.1 и 1.2: света не будет с 13:00 до 16:00;
  • очереди 2.1 и 2.2: без отключений;
  • очереди 3.1 и 3.2: света не будет с 16:00 до 19:00;
  • очереди 4.1 и 4.2: света не будет с 08:00 до 10:00;
  • очереди 5.1 и 5.2: света не будет с 19:00 до 22:00;
  • очереди 6.1 и 6.2: света не будет с 10:00 до 13:00.

Узнать свою очередь можно по ссылке.

Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать от 08:00 до 22:00.

Напомним, 6 ноября почасовые отключения будут действовать во всех регионах Украины. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.

Также мы сообщали, какие почасовые графики применят 6 ноября во Львове и Львовской области. Ограничения коснутся только двух очередей.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
