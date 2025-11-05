Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 6 ноября 2025 года — графики от ДТЭК

Харьков без электроэнергии — графики отключений на завтра
В четверг, 6 ноября, в Харькове и на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения в объеме одной очереди будут применять с 08:00 до 22:00.
Об этом сообщили в "Харьковоблэнерго".
Как будут отключать свет в Харькове и на Харьковщине 6 ноября
Будут действовать отключения по 12 очередям:
- очереди 1.1 и 1.2: света не будет с 13:00 до 16:00;
- очереди 2.1 и 2.2: без отключений;
- очереди 3.1 и 3.2: света не будет с 16:00 до 19:00;
- очереди 4.1 и 4.2: света не будет с 08:00 до 10:00;
- очереди 5.1 и 5.2: света не будет с 19:00 до 22:00;
- очереди 6.1 и 6.2: света не будет с 10:00 до 13:00.
Узнать свою очередь можно по ссылке.
Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности тоже будут действовать от 08:00 до 22:00.
Напомним, 6 ноября почасовые отключения будут действовать во всех регионах Украины. Свет будут отключать как бытовым потребителям, так и на объектах промышленности.
Также мы сообщали, какие почасовые графики применят 6 ноября во Львове и Львовской области. Ограничения коснутся только двух очередей.
