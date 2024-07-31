Харківобленерго 31 липня не застосовуватиме графіки погодинних відключень світла у Харкові

Енергетики за роботою. Фото: Укренерго

Графіки погодинних відключень електрики у середу, 31 липня, у Харкові та області не діятимуть. На цей момент в цьому немає необхідності, вважають енергетики.

Таку інформацію 30 липня, у вівторок оприлюднив Харківобленерго у своєму Telegram.

Читайте також:

Що буде з графіками відключень у Харкові далі

Повідомлення від Харківобленерго

На цей момент енергетики не надали жодної інформації, чи будуть застосовуватись графіки відключень найближчими днями. Пообіцяли проінформувати споживачів завчасно.

"При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково в Telegram-каналі обленерго", — зазначили у повідомленні.

Також у Харківобленерго нагадують про необхідність передати показання лічильників за спожиту у липні електроенергію. Просять встигнути це зробити до 3 серпня включно.

Нагадаємо, в Україні покращилася ситуації в енергосистемі завдяки зниженню споживання електроенергії та завершенню ремонту важливих енергогенеруючих потужностей.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що взимку світло можуть давати лише на 2-3 години на добу.