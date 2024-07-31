Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Харків буде зі світлом — в Харківобленерго повідомили про ситуацію у місті на сьогодні arrow

Харків буде зі світлом — в Харківобленерго повідомили про ситуацію у місті на сьогодні

31 липня 2024 00:49
Анатолій Слюсар - Редактор
Харківобленерго 31 липня не застосовуватиме графіки погодинних відключень світла у Харкові
Енергетики за роботою. Фото: Укренерго
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки погодинних відключень електрики у середу, 31 липня, у Харкові та області не діятимуть. На цей момент в цьому немає необхідності, вважають енергетики.

Таку інформацію 30 липня, у вівторок оприлюднив Харківобленерго у своєму Telegram.

Читайте також:

Що буде з графіками відключень у Харкові далі

Харків буде зі світлом — в Укренерго повідомили про ситуацію з електрикою у місті на сьогодні - фото 1
Повідомлення від Харківобленерго

На цей момент енергетики не надали жодної інформації, чи будуть застосовуватись графіки відключень найближчими днями. Пообіцяли проінформувати споживачів завчасно.

"При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково в Telegram-каналі обленерго", — зазначили у повідомленні.

Також у Харківобленерго нагадують про необхідність передати показання лічильників за спожиту у липні електроенергію. Просять встигнути це зробити до 3 серпня включно.

Нагадаємо, в Україні покращилася ситуації в енергосистемі завдяки зниженню споживання електроенергії та завершенню ремонту важливих енергогенеруючих потужностей. 

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що взимку світло можуть давати лише на 2-3 години на добу.

Харків Харківська область Укренерго енергетика відключення світла світло блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом