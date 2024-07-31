Харьковоблэнерго 31 июля не будет применять графики почасовых отключений света в Харькове

Энергетики за работой. Фото: Укрэнерго

Графики почасовых отключений электричества в среду, 31 июля, в Харькове и области не будут действовать. Сейчас в этом нет необходимости, считают энергетики.

Такую информацию 30 июля во вторник обнародовал Харьковоблэнерго в своем Telegram.

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Сообщение от Харьковоблэнерго

На данный момент энергетики не предоставили никакой информации, будут ли применяться графики отключений в ближайшие дни. Пообещали проинформировать потребителей заранее.

"При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно в Telegram-канале облэнерго", — отметили в сообщении.

Также в Харьковоблэнерго напоминают о необходимости передать показания счетчиков за потребленную в июле электроэнергию. Просят успеть это сделать до 3 августа включительно.

Напомним, в Украине улучшилась ситуация в энергосистеме благодаря снижению потребления электроэнергии и завершению ремонта важных энергогенерирующих мощностей.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что зимой свет могут давать всего на 2-3 часа в сутки.