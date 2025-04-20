Погода у Харкові на завтра - що прогнозують

Люди святять великодні кошики. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 21 квітня, у Харкові та області очікується доволі тепла і сонячна погода. Температура повітря прогріватиметься до +25 ...+26 °C.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології у Telegram.

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Погода у Харкові та області 21 квітня

У понеділок у Харківській області очікується малохмарна погода без опадів. Вітер буде південно-східний, вночі у межах 2-7 м/с, вдень 9-14 м/с.

Уночі 21 квітня на Харківщині температура — +5...+10 °C. Натомість вдень буде дуже тепло +21...+26 °C.

У Харкові 21 квітня також прогнозується малохмарна погода, опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний, вночі 2-7 м/с, вдень 9-14 м/с.

У Харкові у понеділок температура повітря вночі буде +6...+8 °C. Натомість вдень буде значно тепліше — +23...+25 °C.

Скриншот повідомлення Харківського регіонального центру з гідрометеорології/Telegram

Раніше ми повідомляли, якою буде погода в Україні на Великдень, 20 квітня.

Зокрема, синоптики прогнозують, що на початку травня очікуються нові заморозки по території України.