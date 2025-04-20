Погода в Харькове на завтра - что прогнозируют

Харьков может охватить жара — прогноз погоды на завтра
В понедельник, 21 апреля, в Харькове и области ожидается довольно теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет прогреваться до +25 ...+26 °C.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии в Telegram.
Погода в Харькове и области 21 апреля
В понедельник в Харьковской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер будет юго-восточный, ночью в пределах 2-7 м/с, днем 9-14 м/с.
Ночью 21 апреля на Харьковщине температура +5...+10 °C. Зато днем будет очень тепло +21...+26 °C.
В Харькове 21 апреля также прогнозируется малооблачная погода, осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 9-14 м/с.
В Харькове в понедельник температура воздуха ночью будет +6...+8 °C. Зато днем будет значительно теплее — +23...+25 °C.
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