Погода в Харькове на завтра - что прогнозируют

Люди святят пасхальные корзины. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 21 апреля, в Харькове и области ожидается довольно теплая и солнечная погода. Температура воздуха будет прогреваться до +25 ...+26 °C.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии в Telegram.

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Погода в Харькове и области 21 апреля

В понедельник в Харьковской области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер будет юго-восточный, ночью в пределах 2-7 м/с, днем 9-14 м/с.

Ночью 21 апреля на Харьковщине температура +5...+10 °C. Зато днем будет очень тепло +21...+26 °C.

В Харькове 21 апреля также прогнозируется малооблачная погода, осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный, ночью 2-7 м/с, днем 9-14 м/с.

В Харькове в понедельник температура воздуха ночью будет +6...+8 °C. Зато днем будет значительно теплее — +23...+25 °C.

Скриншот сообщения Харьковского регионального центра по гидрометеорологии/Telegram

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