Погода у Харкові 21 лютого — як знизиться температура

Харків на вихідних підморозить — як знизиться температура завтра
У Харкові та Харківській області 21 лютого сильних опадів не передбачається. Однак температура повітря опуститься до -16 °С.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Харківському регіональному центру з гідрометеорології.
Погода у Харковській області 21 лютого
Синоптики попереджають, що у Харкові та області 21 лютого вночі та вранці очікується слабкий туман та місцями ожеледь. Водночас на дорогах буде ожеледиця.
Упродовж дня переважатиме північно-західний вітер з поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -11...-16 °С, вдень підніметься до 0...-5 °С.
Погода у Харкові на 21 лютого
У Харкові синоптики завтра також прогнозують ожеледицю на дорогах та слабкий туман. Вночі температура повітря коливатиметься в межах -13...-15 °С, а вдень -1...-3 °С.
Яка погода буде по Україні
Раніше синоптик Наталка Діденко попередила українців про найхолоднішу ніч 21 лютого. Вночі очікується -10...-16 °С, проте внаслідок антициклону багато опадів не передбачається. Вже згодом прогнозується потепління.
Водночас Наталія Птуха назвала дату, коли в Україні почнеться потепління. За її прогнозом, вже з 23 лютого температура повітря підійматиметься вгору. Однак це не виключає, що в нічні години буде зберігатися мінус.
Читайте Новини.LIVE!