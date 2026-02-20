Погода у Харкові 21 лютого — як знизиться температура

Сніжна та морозна погода. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області 21 лютого сильних опадів не передбачається. Однак температура повітря опуститься до -16 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Харківському регіональному центру з гідрометеорології.

Погода у Харковській області 21 лютого

Синоптики попереджають, що у Харкові та області 21 лютого вночі та вранці очікується слабкий туман та місцями ожеледь. Водночас на дорогах буде ожеледиця.

Упродовж дня переважатиме північно-західний вітер з поривами 5-10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -11...-16 °С, вдень підніметься до 0...-5 °С.

Скриншот допису центру з гідрометеорології

Погода у Харкові на 21 лютого

У Харкові синоптики завтра також прогнозують ожеледицю на дорогах та слабкий туман. Вночі температура повітря коливатиметься в межах -13...-15 °С, а вдень -1...-3 °С.

Прогноз погоди у Харкові. Фото: скриншот

Яка погода буде по Україні

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила українців про найхолоднішу ніч 21 лютого. Вночі очікується -10...-16 °С, проте внаслідок антициклону багато опадів не передбачається. Вже згодом прогнозується потепління.

Водночас Наталія Птуха назвала дату, коли в Україні почнеться потепління. За її прогнозом, вже з 23 лютого температура повітря підійматиметься вгору. Однак це не виключає, що в нічні години буде зберігатися мінус.