Україна
Синоптики предупредили Харьков о морозах — какая температура будет завтра

Синоптики предупредили Харьков о морозах — какая температура будет завтра

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 16:31
Погода Харьков 21 февраля — будут сильные морозы
Снежная и морозная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и Харьковской области 21 февраля будет облачной с прояснениями, но без осадков. Несмотря на это, ближайшей ночью регион накроют морозы до -16 °С.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харьковской области 21 февраля

Синоптики предупреждают, что в Харькове и области 21 февраля ночью и утром ожидается слабый туман и местами гололед. В то же время на дорогах будет гололедица.

В течение дня будет преобладать северо-западный ветер с порывами 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до -11...-16 °С, днем поднимется до 0...-5 °С.

Погода у Харківській області 21 лютого
Скриншот сообщения центра по гидрометеорологии

Погода в Харькове на 21 февраля

В Харькове синоптики завтра также прогнозируют гололедицу на дорогах и слабый туман. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -13...-15 °С, а днем -1...-3 °С.

Погода у Харкові на 21 лютого
Прогноз погоды в Харькове. Фото: скриншот

Какая погода будет по Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о самой холодной ночи 21 февраля. Ночью ожидается -10...-16 °С, однако в результате антициклона много осадков не предвидится. Уже впоследствии прогнозируется потепление.

В то же время Наталья Птуха назвала дату, когда в Украине начнется потепление. По ее прогнозу, уже с 23 февраля температура воздуха будет подниматься вверх. Однако это не исключает, что в ночные часы будет сохраняться минус.

погода Харьков морозы прогноз погоды туман
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
