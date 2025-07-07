Погода в Харкові та по області на завтра — прогноз на 8 липня

Жінка засмагає в спеку. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 8 липня, на Харківщині очікується малохмарна та спекотна погода. За даними синоптиків, в області протягом доби не передбачається опадів. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 5–10 м/с.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Погода в Харківській області 8 липня

Температура вночі в Харківській області триматиметься в межах +18...+23°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +32...+37°C.

Температурні показники по Харківщині 8 липня. Фото: скриншот

Погода в Харкові 8 липня

У самому Харкові також збережеться суха та спекотна погода. Уночі температура коливатиметься від +19 до +21°C, а вдень досягне +33…+35°C.

Температурна карта України 8 липня. Фото: Метеопост

Синоптики рекомендують обмежити перебування на відкритому сонці в пікові години та подбати про достатнє споживання води.

Нагадаємо, цього тижня, як прогнозують синоптики, погода принесе в Україну як сильну спеку, так і сильні зливи з грозами та градом.

А синоптик Наталія Птуха сказала, якою буде погода в Україні в першу декаду липня.