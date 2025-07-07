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Главная Харьков Харьков накроет сильная жара — сколько покажут термометры завтра

Харьков накроет сильная жара — сколько покажут термометры завтра

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Дата публикации 7 июля 2025 14:23
Погода в Харькове и по области на завтра — прогноз на 8 июля
Женщина загорает в жару. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 8 июля, на Харьковщине ожидается малооблачная и жаркая погода. По данным синоптиков, в области в течение суток не предвидится осадков. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 м/с.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 8 июля

Температура ночью в Харьковской области будет держаться в пределах +18...+23°C, а днем столбики термометров поднимутся до +32...+37°C.

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Температурные показатели по Харьковской области 8 июля. Фото: скриншот

Погода в Харькове 8 июля

В самом Харькове также сохранится сухая и жаркая погода. Ночью температура будет колебаться от +19 до +21°C, а днем достигнет +33...+35°C.

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Температурная карта Украины 8 июля. Фото: Метеопост

Синоптики рекомендуют ограничить пребывание на открытом солнце в пиковые часы и позаботиться о достаточном потреблении воды.

Напомним, на этой неделе, как прогнозируют синоптики, погода принесет в Украину как сильную жару, так и сильные ливни с грозами и градом.

А синоптик Наталья Птуха сказала, какой будет погода в Украине в первую декаду июля.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды жара
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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