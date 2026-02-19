Відео
Харків накриє негода — чого очікувати завтра

Харків накриє негода — чого очікувати завтра

Дата публікації: 19 лютого 2026 15:43
Прогноз погоди в Харкові на завтра 20 лютого
Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 20 лютого, очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади та ожеледицю. Крім того, можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Погода в Харкові та області 20 лютого

Вночі у західній частині області прогнозується невеликий сніг, мокрий сніг, а на решті території — без істотних опадів. Вдень буде сніг та мокрий сніг. Крім того, місцями можлива ожеледь, а також ожеледиця на дорогах.

Прогноз погоди в Україні на 20 лютого
Погода в Україні 20 лютого. Фото: Meteopost

Вітер вночі очікується південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду та пориви до 20 метрів на секунду, а вдень — змінних напрямків, 3-8 метри на секунду.

Температура повітря:

  • по Харківській області вночі -6...-11 °С, вдень -3...+2 °С;
  • у Харкові вночі -9...-11 °С, вдень -1...-3 °С.

Небезпечні метеорологічні явища по Харківщині

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через пориви вітру до 20 метрів на секунду та ожеледицю на дорогах.

Погода в Харкові 20 лютого
Оголошення небезпечності на Харківщині 20 лютого. Фото: t.me/HRCGM

Погода в Україні

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що з 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління.

А сьогодні в Кіровоградській області складні погодні умови спричинили перебої з електропостачанням. Без світла залишилися 11 населених пунктів.

Нещодавно негода була і в Києві. Столицю накрив потужний снігопад, який спричинив транспортний колапс.

погода Харків Харківська область сніг прогноз погоди температура повітря
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
