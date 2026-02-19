Прогноз погоди в Харкові на завтра 20 лютого

Харків накриє негода — чого очікувати завтра
Погода в Харкові та області завтра, 20 лютого, очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади та ожеледицю. Крім того, можливі сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода в Харкові та області 20 лютого
Вночі у західній частині області прогнозується невеликий сніг, мокрий сніг, а на решті території — без істотних опадів. Вдень буде сніг та мокрий сніг. Крім того, місцями можлива ожеледь, а також ожеледиця на дорогах.
Вітер вночі очікується південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду та пориви до 20 метрів на секунду, а вдень — змінних напрямків, 3-8 метри на секунду.
Температура повітря:
- по Харківській області вночі -6...-11 °С, вдень -3...+2 °С;
- у Харкові вночі -9...-11 °С, вдень -1...-3 °С.
Небезпечні метеорологічні явища по Харківщині
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через пориви вітру до 20 метрів на секунду та ожеледицю на дорогах.
Погода в Україні
Синоптик Наталка Діденко повідомила, що з 23 лютого в Україні очікується відчутне потепління.
А сьогодні в Кіровоградській області складні погодні умови спричинили перебої з електропостачанням. Без світла залишилися 11 населених пунктів.
Нещодавно негода була і в Києві. Столицю накрив потужний снігопад, який спричинив транспортний колапс.
