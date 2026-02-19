Погода в Харькове завтра 20 февраля — прогноз

Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 20 февраля будет со складными условиями. Ожидаются осадки и гололед, а также сильные порывы ветра до 20 метров на секунду.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове и области 20 февраля

Ночью в западной части области прогнозируется небольшой снег, мокрый снег, а на остальной территории — без существенных осадков. Днем будет снег и мокрый снег. Кроме того, местами возможен гололед, а также гололедица на дорогах.

Погода в Украине 20 февраля. Фото: Meteopost

Ветер ночью ожидается юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду и порывы до 20 метров в секунду, а днем — переменных направлений, 3-8 метра в секунду.

Температура воздуха:

по Харьковской области ночью -6...-11 °С, днем -3...+2 °С;

в Харькове ночью -9...-11 °С, днем -1...-3 °С.

Опасные метеорологические явления по Харьковской области

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за порывов ветра до 20 метров в секунду и гололеда на дорогах.

Объявление опасности на Харьковщине 20 февраля. Фото: t.me/HRCGM

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что с 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление.

А сегодня в Кировоградской области сложные погодные условия вызвали перебои с электроснабжением. Без света остались 11 населенных пунктов.

Недавно непогода была и в Киеве. Столицу накрыл мощный снегопад, который вызвал транспортный коллапс.