Погода в Харькове завтра 20 февраля — прогноз

Харьков будет засыпать снегом — прогноз погоды на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 20 февраля будет со складными условиями. Ожидаются осадки и гололед, а также сильные порывы ветра до 20 метров на секунду.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харькове и области 20 февраля
Ночью в западной части области прогнозируется небольшой снег, мокрый снег, а на остальной территории — без существенных осадков. Днем будет снег и мокрый снег. Кроме того, местами возможен гололед, а также гололедица на дорогах.
Ветер ночью ожидается юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду и порывы до 20 метров в секунду, а днем — переменных направлений, 3-8 метра в секунду.
Температура воздуха:
- по Харьковской области ночью -6...-11 °С, днем -3...+2 °С;
- в Харькове ночью -9...-11 °С, днем -1...-3 °С.
Опасные метеорологические явления по Харьковской области
Синоптики объявили первый уровень опасности из-за порывов ветра до 20 метров в секунду и гололеда на дорогах.
Погода в Украине
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что с 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление.
А сегодня в Кировоградской области сложные погодные условия вызвали перебои с электроснабжением. Без света остались 11 населенных пунктов.
Недавно непогода была и в Киеве. Столицу накрыл мощный снегопад, который вызвал транспортный коллапс.
