Прогноз погоди у Харкові на 26 листопада — у місті буде туман

Туман у Харкові. Фото: Редпост

На Харківщині 26 листопада очікуються мінлива хмарність і тумани. Опадів синоптики не прогнозують, а температура вдень підніметься до +11 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди в Харкові та області 26 листопада

У середу, 26 листопада, на території Харківської області прогнозується мінлива хмарність та відсутність істотних опадів. Уночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -1 °С до +4 °С, удень підніметься до +6…+11 °С.

У Харкові погода буде подібною — без істотних опадів, з нічним і ранковим туманом. Вітер також південно-східний, 5-10 м/с. У місті температура вночі становитиме 0…+2 °С, а вдень — +7…+9 °С.

