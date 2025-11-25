Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Харків накриє туманом — прогноз погоди на завтра

Харків накриє туманом — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 16:43
Оновлено: 16:44
Прогноз погоди у Харкові на 26 листопада — у місті буде туман
Туман у Харкові. Фото: Редпост

На Харківщині 26 листопада очікуються мінлива хмарність і тумани. Опадів синоптики не прогнозують, а температура вдень підніметься до +11 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Харкові та області 26 листопада

У середу, 26 листопада, на території Харківської області прогнозується мінлива хмарність та відсутність істотних опадів. Уночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -1 °С до +4 °С, удень підніметься до +6…+11 °С.

У Харкові погода буде подібною — без істотних опадів, з нічним і ранковим туманом. Вітер також південно-східний, 5-10 м/с. У місті температура вночі становитиме 0…+2 °С, а вдень — +7…+9 °С.

Раніше Наталка Діденко розповіла, у яких областях завтра пригріє до +17 °С.

А також синоптики здивували прогнозом погоди на зиму 2026.

погода Харківська область Харків прогноз погоди туман
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації