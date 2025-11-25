Прогноз погоды в Харькове на 26 ноября - в городе будет туман

Харьков накроет туманом — прогноз погоды на завтра
На Харьковщине 26 ноября ожидаются переменная облачность и туманы. Осадков синоптики не прогнозируют, а температура днем поднимется до +11 °С.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харькове и области 26 ноября
В среду, 26 ноября, на территории Харьковской области прогнозируется переменная облачность и отсутствие существенных осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -1 °С до +4 °С, днем поднимется до +6...+11 °С.
В Харькове погода будет подобной - без существенных осадков, с ночным и утренним туманом. Ветер также юго-восточный, 5-10 м/с. В городе температура ночью составит 0...+2 °С, а днем - +7...+9 °С.
