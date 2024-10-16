Прогноз погоди в Харкові та області на четвер, 17 жовтня

Харків накриють дощі та сильний вітер — синоптики дали прогноз на завтра
Погода у Харкові та області у четвер, 17 жовтня, буде хмарна з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ та сильний вітер.
Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.
Погода у Харкові 17 жовтня
Синоптики прогнозують, що завтра у Харкові пройде невеликий дощ та буде сильний північний вітер поривами від 7 до 12 метрів.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...+5 °C, а вдень підніметься до +8...+10 °C.
Прогноз погоди на Харківщині завтра
В області також завтра очікується невеликий дощ та вітер.
Температура повітря вночі +2...+7 °C, вдень +6...+11 °C.
Нагадаємо, 17 жовтня у Львові та області буде прохолодно. Дощів синоптики не прогнозують, але вночі слід готуватися до морозу.
Крім того, до заморозків потрібно готуватися усім західним областям. В Карпатах очікується до -5°C.
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