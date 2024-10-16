Прогноз погоди в Харкові та області на четвер, 17 жовтня

Дівчина йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода у Харкові та області у четвер, 17 жовтня, буде хмарна з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ та сильний вітер.

Про це повідомив Харківський РЦГМ у Telegram.

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Погода у Харкові 17 жовтня

Синоптики прогнозують, що завтра у Харкові пройде невеликий дощ та буде сильний північний вітер поривами від 7 до 12 метрів.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...+5 °C, а вдень підніметься до +8...+10 °C.

Погода у Харкові 17 жовтня. Фото: скриншот

Прогноз погоди на Харківщині завтра

В області також завтра очікується невеликий дощ та вітер.

Температура повітря вночі +2...+7 °C, вдень +6...+11 °C.

Погода у Харківській області 17 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 жовтня у Львові та області буде прохолодно. Дощів синоптики не прогнозують, але вночі слід готуватися до морозу.

Крім того, до заморозків потрібно готуватися усім західним областям. В Карпатах очікується до -5°C.