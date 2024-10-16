Прогноз погоды в Харькове и области на четверг, 17 октября

Харьков накроют дожди и сильный ветер — синоптики дали прогноз на завтра
Погода в Харькове и области в четверг, 17 октября, будет облачной с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь и сильный ветер.
Об этом сообщил Харьковский РЦГМ в Telegram.
Погода в Харькове 17 октября
Синоптики прогнозируют, что завтра в Харькове пройдет небольшой дождь и сильный северный ветер порывами от 7 до 12 метров.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3...+5 °C, а днем поднимется до +8...+10° C.
Прогноз погоды на Харьковщине завтра
В области завтра ожидается небольшой дождь и ветер.
Температура воздуха ночью +2...+7 °C, днем +6...+11 °C.
Напомним, 17 октября во Львове и области будет прохладно. Дождей синоптики не прогнозируют, но ночью следует готовиться к морозу.
Кроме того, к заморозкам нужно готовиться всем западным областям. В Карпатах ожидается до -5 °C.
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