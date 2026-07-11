Погода у Харкові та області 12 липня: дощі, грози й туман

Люди йдуть під парасолями. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 12 липня, у Харкові та Харківській області очікується нестійка погода. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози та ранковий туман. Попри опади, температура повітря залишатиметься комфортною й не перевищуватиме +25 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 12 липня

У Харкові протягом дня очікується короткочасний дощ, а вночі та вранці можливий слабкий туман. Вітер буде південно-західним, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 °C, а вдень +21...+23 °C.

Погода у Харківській області 12 липня

У районах Харківської області синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Протягом дня пройдуть короткочасні дощі, а місцями можливі грози. У нічні та ранкові години місцями утвориться слабкий туман.

Температура повітря по області вночі становитиме +11...+16 °C, удень — +20...+25 °C. Вітер також буде південно-західний, швидкістю 7–12 м/с.

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Пожежна небезпека на Харківщині

Після тривалого періоду спеки та високої пожежної небезпеки ситуація на Харківщині покращилася. За прогнозом синоптиків, 12 липня надзвичайного рівня пожежної небезпеки в області не очікується. Найсприятливіша ситуація прогнозується у Харкові, Богодухові, Золочеві, Великому Бурлуці, Ізюмі, Берестині та Коломаку, де пожежна небезпека відсутня. Низький рівень очікується у Слобожанському, а середній — у Лозовій.

Прогноз пожежної небезпеки на Харківщині. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Якою буде погода на початку тижня

За попереднім прогнозом, 13 липня на Харківщині збережеться хмарна погода з проясненнями. Очікуються невеликі короткочасні дощі, а вдень місцями можливі грози. Температура повітря становитиме +21...+26 °C.

14 липня опади триватимуть. Уночі прогнозують невеликий короткочасний дощ, а вдень — дощі з грозами. Вітер змінить напрямок на північний, а температура повітря підвищиться до +22...+27 °C.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Журавлівському острові в Харкові завершили облаштування першої пляжної зони, а вже найближчим часом там можуть з'явитися ще два нові пляжі. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили нові безкоштовні шезлонги. Крім цього, поруч із зоною відпочинку вже працює дитячий майданчик.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують капітально оновити сквер Тихонова на вулиці Клочківській, 3. Замість звичайної зеленої зони хочуть створити сучасний арт-простір із новими зонами відпочинку, арт-об'єктами, додатковим озелененням та велодоріжкою, яка з'єднає сквер із Університетською гіркою. На розробку проєктної документації вже виділили понад 1,2 млн грн.