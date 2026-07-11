Погода в Харькове и области 12 июля: дожди, грозы и туман

Люди идут под зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 12 июля, в Харькове и Харьковской области ожидается переменчивая погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы и утренний туман. Несмотря на осадки, температура воздуха останется комфортной и не превысит +25 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 12 июля

В Харькове в течение дня ожидается кратковременный дождь, а ночью и утром возможен слабый туман. Ветер будет юго-западным, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °C, а днём +21...+23 °C.

Погода в Харьковской области 12 июля

В районах Харьковской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В течение дня пройдут кратковременные дожди, а местами возможны грозы. В ночные и утренние часы местами образуется слабый туман.

Температура воздуха по области ночью составит +11...+16 °C, днём — +20...+25 °C. Ветер также будет юго-западный, со скоростью 7–12 м/с.

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Пожарная опасность в Харьковской области

После длительного периода жары и высокой пожарной опасности ситуация в Харьковской области улучшилась. По прогнозу синоптиков, 12 июля чрезвычайного уровня пожарной опасности в области не ожидается. Наиболее благоприятная ситуация прогнозируется в Харькове, Богодухове, Золочеве, Великом Бурлуке, Изюме, Берестине и Коломаке, где пожарная опасность отсутствует. Низкий уровень ожидается в Слобожанском, а средний — в Лозовой.

Прогноз пожарной опасности в Харьковской области. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Какая будет погода в начале недели

По предварительному прогнозу, 13 июля в Харьковской области сохранится облачная погода с прояснениями. Ожидаются небольшие кратковременные дожди, а днем местами возможны грозы. Температура воздуха составит +21...+26 °C.

14 июля осадки продолжатся. Ночью прогнозируется небольшой кратковременный дождь, а днем — дожди с грозами. Ветер сменит направление на северное, а температура воздуха повысится до +22...+27 °C.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Журавлевском острове в Харькове завершили обустройство первой пляжной зоны, а уже в ближайшее время там могут появиться еще два новых пляжа. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. Для благоустройства территории коммунальщики установили новые бесплатные шезлонги. Кроме того, рядом с зоной отдыха уже работает детская площадка.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют капитально обновить сквер Тихонова на улице Клочковской, 3. Вместо обычной зеленой зоны хотят создать современное арт-пространство с новыми зонами отдыха, арт-объектами, дополнительным озеленением и велодорожкой, которая соединит сквер с Университетской горкой. На разработку проектной документации уже выделили более 1,2 млн грн.