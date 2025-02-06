Погода у Харкові завтра, 7 лютого — в місті вдарять морози

Харків накриють морози — погода в місті на завтра
Погода в Харкові у п'ятницю, 7 лютого, буде без опадів. Однак місто та область накриють морози, температура повітря опуститься до -4...-9 °C.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові 7 лютого
Синоптики розповіли, що завтра у Харківській області на дорогах місцями можлива ожеледиця. Також очікується північно-східний вітер, пориви якого сягнуть до 5-10 м/с.
Температура повітря вночі опуститься до -4...-9 °C, а вдень коливатиметься в межах -1...-6 °C. У Харкові показники будуть дещо інші: вночі -6...-8 °C, а вдень -2...-4 °C.
Водночас опадів 7 лютого не очікується ні в Харкові, ні в області.
Нагадаємо, до кінця цього тижня в Україні очікується холодна погода. В багатьох регіонах пройдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу.
Тако ми писали, що 6 лютого в деяких українських регіонах очікується сильний вітер поривами до 15-20 м/с. Водночас упродовж дня температура триматиметься в межах -3...+2 °C
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