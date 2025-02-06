Погода в Харькове завтра, 7 февраля — в городе ударят морозы

Минусовая температура на улице. Фото: УНИАН

Погода в Харькове в пятницу, 7 февраля, будет без осадков. Однако город и область накроют морозы, температура воздуха опустится до -4...-9 °C.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове 7 февраля

Синоптики рассказали, что завтра в Харьковской области на дорогах местами возможна гололедица. Также ожидается северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -4...-9 °C, а днем будет колебаться в пределах -1...-6 °C. В Харькове показатели будут несколько иные: ночью -6...-8 °C, а днем -2...-4 °C.

В то же время осадков 7 февраля не ожидается ни в Харькове, ни в области.

Прогноз погоды в Харькове и области 7 февраля. Фото: скриншот

Напомним, до конца этой недели в Украине ожидается холодная погода. Во многих регионах пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Также мы писали, что 6 февраля в некоторых украинских регионах ожидается сильный ветер порывами до 15-20 м/с. В то же время в течение дня температура будет держаться в пределах -3...+2 °C