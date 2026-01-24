Відео
Харків пережив 2,5 години атаки "Шахедів" — які наслідки

Харків пережив 2,5 години атаки "Шахедів" — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 05:20
Обстріл Харкова 24 січня - пошкоджено гуртожиток, лікарня та пологовий будинок
Ліквідація пожежі внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

Російські окупанти в ніч проти 24 січня понад дві години атакували Харків дронами. Внаслідок обстрілу понад десяток людей зазнали поранень, а деякі втратили своє житло.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Наслідки обстрілу Харкова 24 січня

"Цієї ночі Харків пережив майже 2,5 години під масованою атакою. Ворог атакував місто 25 "Шахедами", — пише мер.

Він поінформував, що удари були по житлових будинках, по багатоповерхівках і приватному сектору. Також росіяни вдарили по гуртожитку, де мешкають переселенці. Окрім того, внаслідок влучань постраждали також лікарня та пологовий будинок.

"Горіли квартири. Горіли будинки. Є поранені. Є ті, хто цієї ночі втратив дім. Це був свідомий удар по мирному місту — по людях, які просто живуть, працюють, ростять дітей", — додав Терехов.

Наразі на місцях працюють усі служби, зокрема рятувальники, медики, поліція, комунальники та волонтери.

Зазначимо, що згідно з попередніми дописами Терехова, у Харкові понад 11 постраждалих.

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано вдарили дронами та ракетами по Києву. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження будівель, сталися пожежі та є навіть жертва.

Окрім того, на лівому березі Києва знову спостерігаються проблеми з водою і теплом.

Харків пожежа обстріли дрон Шахід-136 руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
