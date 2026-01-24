Обстрел Харькова 24 января - повреждены общежитие, больница и роддом

Харьков пережил 2,5 часа атаки "Шахедов" — какие последствия
Российские оккупанты в ночь на 24 января более двух часов атаковали Харьков дронами. В результате обстрела более десятка человек получили ранения, а некоторые потеряли свое жилье.
Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Последствия обстрела Харькова 24 января
"Этой ночью Харьков пережил почти 2,5 часа под массированной атакой. Враг атаковал город 25 "Шахедами", — пишет мэр.
Он проинформировал, что удары были по жилым домам, по многоэтажкам и частному сектору. Также россияне ударили по общежитию, где живут переселенцы. Кроме того, в результате попаданий пострадали также больница и роддом.
"Горели квартиры. Горели дома. Есть раненые. Есть те, кто этой ночью потерял дом. Это был сознательный удар по мирному городу — по людям, которые просто живут, работают, растят детей", — добавил Терехов.
Сейчас на местах работают все службы, в частности спасатели, медики, полиция, коммунальщики и волонтеры.
Отметим, что согласно предыдущим сообщениям Терехова, в Харькове более 11 пострадавших.
Напомним, что этой ночью россияне массированно ударили дронами и ракетами по Киеву. В результате обстрела зафиксировано повреждение зданий, произошли пожары и есть даже жертва.
Кроме того, на левом берегу Киева снова наблюдаются проблемы с водой и теплом.
