У Харкові пролунало декілька вибухів після того, як засікли балістичні ракети

Харків під атакою балістики — вже є вибухи у місті
20 лютого 2025 00:44
Російська ракета Кинджал. Ілюстративне фото: росЗМІ
В даний момент моніторингові канали сповіщають про застосування російськими окупантами балістичних ракет по Харкову. У місті вже пролунало декілька вибухів.
Про це повідомляє Telegram-канал Харків Life.
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Що відомо на цей момент
Згідно з інформацією, до моменту вибухів балістичні ракети були помічені з боку Краснограда. Вони рухались у бік Харкова.
Зараз спостерігається загроза застосування ворогом дронів-камікадзе "Шахед".
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