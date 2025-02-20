У Харкові пролунало декілька вибухів після того, як засікли балістичні ракети

Російська ракета Кинджал. Ілюстративне фото: росЗМІ

В даний момент моніторингові канали сповіщають про застосування російськими окупантами балістичних ракет по Харкову. У місті вже пролунало декілька вибухів.

Про це повідомляє Telegram-канал Харків Life.

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Що відомо на цей момент

Згідно з інформацією, до моменту вибухів балістичні ракети були помічені з боку Краснограда. Вони рухались у бік Харкова.

Зараз спостерігається загроза застосування ворогом дронів-камікадзе "Шахед".