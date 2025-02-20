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Харків під атакою балістики — вже є вибухи у місті

20 лютого 2025 00:44
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Харкові пролунало декілька вибухів після того, як засікли балістичні ракети
Російська ракета Кинджал. Ілюстративне фото: росЗМІ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В даний момент моніторингові канали сповіщають про застосування російськими окупантами балістичних ракет по Харкову. У місті вже пролунало декілька вибухів. 

Про це повідомляє Telegram-канал Харків Life.

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Що відомо на цей момент

Згідно з інформацією, до моменту вибухів балістичні ракети були помічені з боку Краснограда. Вони рухались у бік Харкова. 

Зараз спостерігається загроза застосування ворогом дронів-камікадзе "Шахед". 

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