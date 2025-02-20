В Харькове прогремело несколько взрывов после того, как засекли баллистические ракеты

Российская ракета Кинжал. Иллюстративное фото: росСМИ

В данный момент мониторинговые каналы сообщают о применении российскими оккупантами баллистических ракет по Харькову. В городе уже прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщает Telegram-канал Харьков Life.

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Что известно на данный момент

Согласно информации, до момента взрывов баллистические ракеты были замечены со стороны Краснограда. Они двигались в сторону Харькова.

Сейчас наблюдается угроза применения врагом дронов-камикадзе "Шахед".