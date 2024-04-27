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Харків під обстрілом ракет — у місті лунають вибухи

27 квітня 2024 00:34
оновлено: 00:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Харків під обстрілом ракет — у місті лунають вибухи
Сильний вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 27 квітня пролунали практично одразу після оголошення повітряної тривоги в області. Російські окупанти обстрілюють мешканців ракетами.

Про вибухи повідомляє мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи в Харкові 27 квітня

"Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів", — зазначив Терехов.

Вибухи в Харкові сьогодні 27 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Про удари по Харківщині повідомляє й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові сьогодні 27 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

За даними моніторингових каналів, Харків атакують балістичними ракетами.

Ракетний обстріл Харкова сьогодні 27 квітня - подробиці
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Моніторинг. Україна"

Наразі в Харківській області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Ракетний обстріл Харкова сьогодні 27 квітня - подробиці
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 27 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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