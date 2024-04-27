Харків під обстрілом ракет — у місті лунають вибухи
27 квітня 2024 00:34
оновлено: 00:47
Сильний вибух у місті. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Харкові зараз 27 квітня пролунали практично одразу після оголошення повітряної тривоги в області. Російські окупанти обстрілюють мешканців ракетами.
Про вибухи повідомляє мер міста Ігор Терехов у Telegram.
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Вибухи в Харкові 27 квітня
"Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів", — зазначив Терехов.
Про удари по Харківщині повідомляє й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними моніторингових каналів, Харків атакують балістичними ракетами.
Наразі в Харківській області оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
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